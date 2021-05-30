Денис Иванов о праймериз «Единой России»: Благодаря вам, псковичи, мы сделаем правильный выбор

16:18, 30 мая 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Он также отметил важность проводимого мероприятия, сообщается в группе «Говорит Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня наши псковичи выражают свою социальную позицию. Некоторые думают: «Зачем ходить голосовать, если все и так решено?» Во-первых, это совершенно не так! Во-вторых, «Единая Россия» — крупнейшая партия и у нас большое количество достойных кандидатов и нам достаточно сложно сделать внутрипартийный выбор. И здесь нужно мнение граждан. Праймериз – открытая модель и благодаря вам, уважаемые псковичи, мы сделаем правильный выбор!», - сказал Денис Иванов.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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