Важность праймериз «Единой России» отметила депутат Псковской гордумы Ольга Федорова

17:08, 30 мая 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова приняла участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия» и отметила важность этого мероприятия. Об этом сообщается в группе «Говорит Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Предварительное голосование необходимо для того, чтобы потом на выборах людям было легче выбрать своего кандидата. Могу сказать по опыту своего участия в выборах разных лет, что их результат зависит от каждого избирателя. Поэтому нужно обязательно участвовать во всех формах и этапах выборов», - отметила Ольга Федорова.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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