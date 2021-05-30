Кот Владыка навестил в Москве свою знакомую таксу

20:17, 30 мая 2021, ПАИ

Кот Владыка посетил Москву, сообщается в instagram-аккаунте кота митрополита Псковского Тихона. Пробыв в столице пару дней, он навестил свою знакомую, столичную жительницу, очень важную персону - таксу по кличке Донна Роза.

«Эту милую собачку тоже подарили митрополиту Тихону. У Донны Розы очень ответственное и важное поручение, она охраняет в Москве Патриарший совет по Культуре. Встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере», - отмечается в соцсети.