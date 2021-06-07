Несанкционированную свалку ликвидировали в Псковском районе после вмешательства прокуратуры

09:32, 07 июня 2021, ПАИ

После вмешательства прокуратуры в деревне Крипецкое-1 Псковского района ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Местный житель обратился к прокурору региона в приёмной президента России по Псковской области с требованием устранить свалку. Благодаря принятым прокуратурой мерам несанкционированная свалка на территории деревни была убрана.