Несанкционированную свалку ликвидировали в Псковском районе после вмешательства прокуратуры
После вмешательства прокуратуры в деревне Крипецкое-1 Псковского района ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
Местный житель обратился к прокурору региона в приёмной президента России по Псковской области с требованием устранить свалку. Благодаря принятым прокуратурой мерам несанкционированная свалка на территории деревни была убрана.
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