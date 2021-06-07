Сколько стоит тепловой аэростат, рассказала пилотесса Екатерина Ларикова

13:41, 07 июня 2021, ПАИ

Сколько стоит тепловой аэростат для занятия воздухоплаванием, рассказала в эфире ПАИ-live одна из первых пилотесс воздушных аэростатов России, многократный чемпион и призёр многих отечественных и международных соревнований, судья 1-й категории по воздухоплаванию Екатерина Ларикова.

Гостья эфира подчеркнула, что воздухоплавание – это дорогое удовольствие и приравнивается к яхтенному спорту.

«Материальная часть очень дорогая. Шар стоит от полутора до пяти миллионов рублей, если это аэростат иностранного производства. К тому же постоянно растёт стоимость горючего – пропан-бутан, который за последние пять лет подорожал почти на 15 рублей. Расходы всё время растут. Воздухоплавание приравнивается к яхтенному спорту, это достаточно дорогое удовольствие. Плюс сертификация, потому что это воздушное судно, соответственно, нужно всё время проходить специальные лётные освидетельствования и получать сертификаты. Без них летать нельзя», – рассказала Екатерина Ларикова.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXV Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.