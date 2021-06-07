Оставившая без топлива Управление автодорог Псковской области компания внесена в чёрный список

14:13, 07 июня 2021, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области поддержал решение псковского УФАС о внесении в реестр недобросовестных поставщико топливной компании «Самсон», зарегистрированной в Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского УФАС.

Причиной внесения в реестр стало неисполнение компанией контракта на поставку в 2020 году дизельного топлива, заключенного с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Одной из причин непоставки топлива общество назвало заболевание коронавирусом одного сотрудника, в связи с чем, уверяет директор, в компании ввели карантин. Однако суд установил, что при этом работа компании не прекращалась, предписание о прекращении деятельности организации территориальным органом Роспотребнадзора выдано не было.

«При заключении контракта на сумму 27 миллионов рублей директор должен был осознавать последствия заключения такого контракта — любая задержка в поставке топлива сказывается на сроках выполнения дорожных работ на территории нашего города и области, а они, как правило, носят сезонный, ограниченный характер. Победитель аукциона не предпринял никаких мер по поставке товара даже будучи уведомленным о решении заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поэтому подрядчик и был внесен в черный список. Мы часто видим попытки подрядчиков при неисполнении контрактов «винить во всём коронавирус», но в данном случае не получилось. Суд подтвердил законность нашего решения», - сообщила Ольга Милонаец.