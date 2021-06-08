Участок дороги по улице Плаксинской в Великих Луках завтра закроют в связи с проведением технических работ
Администрация города Великие Луки уведомляет, что участок дороги по улице Плаксинской завтра, 8 июня, будет закрыт. Об этом сообщила газета «Великолукская правда.Новости».
Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением работ по прокладке подземного газопровода низкого давления к участкам 12, 13 и 14 по ул. Зеленой Зоны с 8:00 8 июня 2021 года до 18:00 10 июня 2021 года временно будет закрыт участок дороги по улице Плаксинской. Рекомендуем автомобилистам заранее продумать маршрут движения.
Объезд будет осуществляться по улицам Лаврино, Яблоневой и Плаксинской.
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