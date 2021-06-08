Дорожный конфликт приключился в Подосье

21:15, 07 июня 2021, ПАИ

Жители посёлка Подосье, что расположился на окраине Пскова, встали перед неприятным фактом: дорога, по которой они привыкли добираться, оказалась в частном владении, и владелец участка Ризван Мамедов решил обустроить парковку рядом с банным комплексом, так же принадлежащим ему. Детали выясняла газета «АиФ в Пскове».



Жителям улиц Рублёвской и Детской теперь приходится добираться к своим домам по «официальной» дороге, которая на целый километр длиннее короткого, «неофициального», пути. Ризван Мамедов находится в недоумении. По его словам, он дал соседям попользоваться пустующим земельным участком, за который все это время исправно вносил арендную плату, и не возражал, что они накатали по нему дорогу. Но и с претензиями не согласен: это же его собственность. О том, как участники конфликта собираются выходить из патовой ситуации, читайте в материале издания «Аргументы и Факты в Пскове».