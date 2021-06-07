Уровень безработицы достиг допандемийных показателей в 20 регионах России

07:59, 08 июня 2021, ПАИ

В 20 регионах России уровень безработицы достиг допандемийных показателей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.

«Это зависит как от структуры экономики каждого субъекта России, так и от социально-демографических факторов. В 20 регионах уровень безработицы уже достиг допандемических показателей, в 32 — уровень выполнения держится на отметке 98-99%, в 21 — восстановление рынка труда происходит согласно прогнозу, а 12 субъектов находятся на особом контроле у Минтруда, там ситуация сложная, предстоит корректировка принятых программ по восстановлению рынка труда», - подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе Минтруда также пояснили, что корректировка программ ведется со службами занятости, финансово-экономическим блоком и работодателями на региональном уровне. Задача, которая поставлена президентом, — восстановление рынка труда к допандемийным показателям, будет выполнена до конца года, заключили в Минтруде.