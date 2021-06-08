Права многодетных семей на социальную поддержку восстановила прокуратура в Дновском районе

09:41, 08 июня 2021, ПАИ

Благодаря принятым прокуратурой Дновского района мерам, восстановлены права многодетных семей на социальную поддержку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Согласно постановлению администрации региона, один из родителей (усыновителей), опекун (попечитель), который имеет в составе семьи ребенка-инвалида или трёх и более детей в возрасте до 18 лет, освобождается от уплаты транспортного налога за 2020 год.

Центр социального обслуживания Дновского района при выдаче справок требовал излишние документы. Кроме того, заявления регистрировались с нарушением установленных норм, подлинники документов не возвращались заявителям, сроки уведомления заявителей о принятых решениях не соблюдались.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора центра внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.

В настоящее время нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.