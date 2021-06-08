Партию из 113 тысяч цветов развернули на границе Псковской области

10:53, 08 июня 2021, ПАИ

Ввоз более 113 тысяч цветов и зелени на территорию Псковской области запрещен из-за отсутствия маркировки, сообщили Псковскому агентству информации в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» на российско-латвийском участке государственной границы в Псковской области запрещён ввоз 113 606 срезов цветов и зелени, странами происхождения которых являются Нидерланды, Эквадор, Коста-Рика, Колумбия и США.

Подкарантинная продукция следовала из Литвы в адрес занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями московской фирмы. Оказалось, что на большей части упаковок (97 523 штуки) с цветами и зеленью отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, странах и местах производства. Ввоз партии растительной продукции на территорию Российской Федерации запрещён.