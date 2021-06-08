Малоимущие смогут получить квартиры от государства
Предоставление жилых помещений малоимущим теперь входит в полномочия фонда защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на постановление председателя правительства Михаила Мишустина.
Фонд сможет передавать некоторые квартиры в достроенных домах тем, кто нуждается в улучшении условий проживания. Квадратные метры заберут у недобросовестных застройщиков, еще не успевших реализовать жилплощадь.
В соответствии с постановлением фонд имеет полномочия обеспечивать людей, живущих в аварийных домах, малоимущих, детей-сирот, инвалидов, а также многодетных семей жильем. Реализоваться программа может совместно с регионами, что ускорит процесс предоставления услуг для людей, стоящих в очереди.
Как вы относитесь к электросамокатам?
По результатам опроса почти половина пользователей сайта ПАИ не смогут насладиться летом