Малоимущие смогут получить квартиры от государства

11:42, 08 июня 2021, ПАИ

Предоставление жилых помещений малоимущим теперь входит в полномочия фонда защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на постановление председателя правительства Михаила Мишустина.

Фонд сможет передавать некоторые квартиры в достроенных домах тем, кто нуждается в улучшении условий проживания. Квадратные метры заберут у недобросовестных застройщиков, еще не успевших реализовать жилплощадь.

В соответствии с постановлением фонд имеет полномочия обеспечивать людей, живущих в аварийных домах, малоимущих, детей-сирот, инвалидов, а также многодетных семей жильем. Реализоваться программа может совместно с регионами, что ускорит процесс предоставления услуг для людей, стоящих в очереди.