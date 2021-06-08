Не соответствующие дизайн-коду Пскова вывески будут демонтировать

12:33, 08 июня 2021, ПАИ

Не соответствующие дизайн-коду Пскова вывески будут демонтировать, сообщила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По её словам, с 3 июня предприниматели, которые не позаботились о правильной вывеске, получают предупреждения, согласно которым у них есть 15 дней, чтобы исправить ситуацию. Если ничего не изменится и за это время, вывеска будет демонтирована, а предпринимателя обяжут возместить городу стоимость демонтажа. Кроме того, таким бизнесменам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, уточнила Симонова и посоветовала не тянуть с исполнением предписаний.

«Мы идем навстречу предпринимателям. Но когда слышим от них: «Не знали, не успели...», как-то неприятно становится. Информации было много, пресс-конференции, раздача информационных материалов. Любой предпринималь имел возможность ознакомиться с предстоящими нововведениями, а правила благоустройства вообще должны быть настольной книгой у каждого из них», - отметила Симонова.

Замначальника Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова, главный архитектор Евгений Скачков обратил внимание, что в дизайн-коде прописан возможный шрифт, величина, цветовое решение для вывесок. «Но не стоит относиться к этому жестко и однозначно, отклонение от заданных параметров в 15-20% - не преступление», - уверен архитектор.