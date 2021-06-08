Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Не соответствующие дизайн-коду Пскова вывески будут демонтировать

Не соответствующие дизайн-коду Пскова вывески будут демонтировать, сообщила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По её словам, с 3 июня предприниматели, которые не позаботились о правильной вывеске, получают предупреждения, согласно которым у них есть 15 дней, чтобы исправить ситуацию. Если ничего не изменится и за это время, вывеска будет демонтирована, а предпринимателя обяжут возместить городу стоимость демонтажа. Кроме того, таким бизнесменам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, уточнила Симонова и посоветовала не тянуть с исполнением предписаний.

«Мы идем навстречу предпринимателям. Но когда слышим от них: «Не знали, не успели...», как-то неприятно становится. Информации было много, пресс-конференции, раздача информационных материалов. Любой предпринималь имел возможность ознакомиться с предстоящими нововведениями, а правила благоустройства вообще должны быть настольной книгой у каждого из них», - отметила Симонова.

Замначальника Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова, главный архитектор Евгений Скачков обратил внимание, что в дизайн-коде прописан возможный шрифт, величина, цветовое решение для вывесок. «Но не стоит относиться к этому жестко и однозначно, отклонение от заданных параметров в 15-20% - не преступление», - уверен архитектор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

08 июня 2021

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 9 июня
08 июня 2021

Псковские депутаты прочитали стихи Деду Морозу
08 июня 2021

Кот митрополита Тихона Владыка держал Великий пост
08 июня 2021

Спортивная резиденция Деда Мороза откроется в Псковской области
08 июня 2021

По результатам опроса почти половина пользователей сайта ПАИ не смогут насладиться летом
08 июня 2021

В Псков приехал Дед Мороз из Великого Устюга
08 июня 2021

Старейший пилот тепловых аэростатов стал гостем ПАИ-live
08 июня 2021

Александр Козловский поздравил соцработников с профессиональным праздником

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...