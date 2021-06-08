По результатам опроса почти половина пользователей сайта ПАИ не смогут насладиться летом

13:07, 08 июня 2021, ПАИ

Работу хочется поставить на ожидание и прыгнуть на борт парящего лета. У многих из нас пробуждаются детские рефлексы, которые тянут нас поспать подольше, отправиться на прогулку или к озеру в компании друзей. Поэтому люди стараются на летний период отправиться в отпуск или свести рабочие будни к минимуму. Однако взрослая жизнь диктует свои правила. И опрос на нашем сайте это подтверждает.

Около 43% пользователей сайта Псковского агентства информации проведут лето на рабочем месте. Такова суровая реальность, не всем она по душе, но иначе – никак. Невозможно остановить все процессы и всей страной занять шезлонг у большой воды. Остаётся только пожелать трудягам терпения и надеяться, что хотя бы частичку лета они ощутят. 12% вообще не строят никаких планов на ближайшее время, что немного пугает. Хотя лето ещё в самом разгаре, возможно, что-то придёт в голову.

16,5% проведут лето на огороде. В условиях пандемии – одно из лучших решений. Подальше от городской суеты и душных улиц. В сентябре будут с улыбкой наблюдать за результатами своей сельхоздеятельности.

Незаменимая классика летнего отдыха тоже пользуется спросом. Почти 12% пользователей, по возможности, отправятся в компании друзей за город. Лес, озеро, свой дом или кемпинг – всё по стандартам. Благо наша область - отличное место для подобного вида отдыха.

Счастливчики – 14% - отправятся в полноценный отпуск. Планируют поездку к морю (возможно не только к Чёрному) или в другой регион страны. Завидуем, но будьте осторожны – ковид никуда не делся.

Ну и около трёх процентов наших зрителей и читателей отправятся отдавать долг родине. Дело важное и во многом определяющее. Ждём через год окрепшими и возмужалыми.

Как гласит народная мудрость: «Работа не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо». Всё же постарайтесь уделить время себе и насладиться этим прекрасным временем года. Отдохните, погуляйте, встретьтесь со старыми друзьями или хотя бы заманите к себе родственников, с которыми уже не можете встретиться несколько лет. Попытайтесь открыть для себя внутренний туризм и новые места. Делами займёмся в остальные девять месяцев.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на нашем сайте, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.