В ближайшие два часа в Псковской области ожидаются грозы с порывистым ветром
В ближайшие два часа в Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра. Возможны порывы до 15-20 метров в секунду, предупреждает Псковский гидрометцентр.
Ранее сообщалось, что 9 июня в регионе также ожидаются дожди и грозы. Ночью +9…+14 градусов, днем +22…+27 градусов.
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