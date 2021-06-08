В ближайшие два часа в Псковской области ожидаются грозы с порывистым ветром

14:56, 08 июня 2021, ПАИ

В ближайшие два часа в Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра. Возможны порывы до 15-20 метров в секунду, предупреждает Псковский гидрометцентр.

Ранее сообщалось, что 9 июня в регионе также ожидаются дожди и грозы. Ночью +9…+14 градусов, днем +22…+27 градусов.