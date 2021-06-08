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Лев Маврин: Я единственный в мире пилот, пролетевший под мостом Большого Вердонского каньона

Участник XXVI Чемпионата России по воздухоплавательному спорту Лев Маврин – единственный в мире из пилотов, пролетевший под мостом Большого Вердонского каньона. Об этом пилот рассказал в эфире ПАИ-live 8 июня.

«Есть те полёты, которые повторить невозможно. Есть полёт под мостом в Большом Вердонском каньоне. Я пока не знаю второго человека, который сможет это вживую повторить. До меня это сделал Джеймс Бонд, агент 007, но там была компьютерная графика», – отметил Лев Маврин.

Отметим, что Лев Маврин – один из старейших пилотов тепловых аэростатов России, обладатель многочисленных международных рекордов по воздухоплаванию. Он первым из россиян поднялся на воздушном шаре на Северном полюсе над верхней точкой Земли и провёл там первый фестиваль воздухоплавания.Также рязанский воздухоплаватель первым в истории поднял аэростат в небо над Багдадом.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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