Старейший пилот тепловых аэростатов стал гостем ПАИ-live

12:41, 08 июня 2021, ПАИ

Один из старейших пилотов тепловых аэростатов России, легенда воздухоплавания Лев Маврин стал гостем ПАИ-live.

Лев Маврин – спортсмен, обладатель многочисленных международных рекордов по воздухоплаванию. Он первым из россиян поднялся на воздушном шаре на Северном полюсе над верхней точкой Земли и провёл там первый фестиваль воздухоплавания.Также рязанский воздухоплаватель первым в истории поднял аэростат в небо над Багдадом.

В эфире ПАИ-live Лев Маврин рассказал о предстоящей XXV встрече воздухоплавателей в Великих Луках, своих самых ярких полётах, а также о своей семейной династии пилотов.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXV встречи воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.