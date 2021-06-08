Старейший пилот тепловых аэростатов стал гостем ПАИ-live
Один из старейших пилотов тепловых аэростатов России, легенда воздухоплавания Лев Маврин стал гостем ПАИ-live.
Лев Маврин – спортсмен, обладатель многочисленных международных рекордов по воздухоплаванию. Он первым из россиян поднялся на воздушном шаре на Северном полюсе над верхней точкой Земли и провёл там первый фестиваль воздухоплавания.Также рязанский воздухоплаватель первым в истории поднял аэростат в небо над Багдадом.
В эфире ПАИ-live Лев Маврин рассказал о предстоящей XXV встрече воздухоплавателей в Великих Луках, своих самых ярких полётах, а также о своей семейной династии пилотов.
Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXV встречи воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
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