В семье Льва Маврина выросло пять пилотов-воздухоплавателей в трёх поколениях

17:22, 08 июня 2021, ПАИ

В семье Льва Маврина выросло пять пилотов-воздухоплавателей в трёх поколениях. Об этом пилот сообщил в эфире ПАИ-live 8 июня.

«Мы единственная семья в нашей стране, которая имеет пять пилотов-воздухоплавателей в трёх поколениях. Без тени ложной скромности я думаю, что даже у пилотов больших самолётов таких семей нет», – отметил Лев Маврин.

Он подчеркнул, что с удовольствием едет с семьёй на родину спортивного российского воздухоплавания в Великие Луки, где с 11 по 17 июня пройдёт XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

«В нашей семье на Великолукской земле уже воспитаны пилоты трёх поколений. Голубая мечта – чтоб появился пилот в четвёртом воздухоплавательном поколении», – добавил Лев Маврин.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.