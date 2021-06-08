В семье Льва Маврина выросло пять пилотов-воздухоплавателей в трёх поколениях
В семье Льва Маврина выросло пять пилотов-воздухоплавателей в трёх поколениях. Об этом пилот сообщил в эфире ПАИ-live 8 июня.
«Мы единственная семья в нашей стране, которая имеет пять пилотов-воздухоплавателей в трёх поколениях. Без тени ложной скромности я думаю, что даже у пилотов больших самолётов таких семей нет», – отметил Лев Маврин.
Он подчеркнул, что с удовольствием едет с семьёй на родину спортивного российского воздухоплавания в Великие Луки, где с 11 по 17 июня пройдёт XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.
«В нашей семье на Великолукской земле уже воспитаны пилоты трёх поколений. Голубая мечта – чтоб появился пилот в четвёртом воздухоплавательном поколении», – добавил Лев Маврин.
Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
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