60 дополнительных контейнеров для ТКО появятся в Усвятском районе 9 июня

17:29, 08 июня 2021, ПАИ

9 июня региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» установит контейнеры в Усвятском районе, сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Специалисты контейнерного парка отправятся более чем за 270 километров, чтобы выставить более 60 баков к празднованию 1000-летия первого упоминания Усвят в летописи.

В прошлом году региональный оператор плотно и весьма результативно работал с органами местного самоуправления и муниципалитетами по вопросам приведения в нормативное состояние дорог к нескольким деревням Усвятского района, в результате чего был налажен бесперебойный вывоз мусора даже из самых далеких населенных пунктов.