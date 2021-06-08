Об истории великолукских встреч воздухоплавателей, полётах на Северном полюсе и так нужной людям романтике – в интервью с Львом Мавриным

18:02, 08 июня 2021, ПАИ

С 11 по 17 июня в Великих Луках пройдёт XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В связи с мероприятием ведущий ПАИ-live Артём Татаренко позвонил в Рязань, чтобы пообщаться с живой легендой, одним из старейших пилотов тепловых аэростатов России Львом Мавриным об истории великолукских встреч, полётах на Северном полюсе и в Большом Вердонском каньоне, красоте окского половодья и так нужной людям романтике.

«Безумно красивый полёт»

– Вы стояли у истоков воздухоплавания в России – что с тех пор изменилось, изменилось ли вообще и в какую сторону?

– Вы задали очень сложный вопрос, когда одной фразой ответить невозможно. Я три года собирал книгу о своём фестивале, которому 30 лет, и там вся история российского воздухоплавания написана и представлена в фотографиях. Вот все собранные фотографии, есть раздел «Великие Луки».

– А в электронном виде вы не выпускали книгу? Она исключительно печатная? Она продается, её можно купить?

– Её только напечатали, в электронном виде пообещали сделать в понедельник. Вот целый раздел «Великие Луки», собранный примерно лет за 15 или 20. Поскольку мы наш фестиваль впервые провели в 1990 году, то к приезду в Великие Луки мы уже шесть лет как плавали по всему белому свету. Мало того, в 1996 году я в первый раз побывал на Северном полюсе, и оболочка после Северного полюса приехала к вам в Великие Луки, там ещё были льдинки замороженные, правильно?

– Да, я об этом слышал. Но это далеко не единственное место, где вы побывали. Вы объехали самые удивительные уголки мира. Что из приключений и путешествий вам запомнилось больше всего?

– Воздухоплаватели как и альпинисты. Какая самая знаковая вершина? Та вершина, которую ты не покорил, тот полёт, который ещё не состоялся. Каждый год любуемся красотой планеты Земля и не представляем иной раз, какую красоту полёт нам даёт. Вот вы себе даже представить не можете половодье на реке Оке.

– Я на вашей страничке в соцсети «ВКонтакте» сегодня увидел фото и повесил его себе на рабочий стол на компьютере. Фотография просто сюрреалистическая!

– Правильно. Мы готовились к этой серии полетов с 1990 по 2021 год, практически 22 года. Когда ты видишь эту массу холодной воды, до конца не представляешь, как построить полет, что надо сделать, как, в какое время лучше лететь. Все это приходит с опытом. А дальше, когда в жизни соединились интересы разных людей, когда все это совпало, у нас появилась целая серия полетов, и мы уже болеем ими: мы знаем, когда будет пик половодья, ждем ветер, который и позволит совершить безумно красивый полет. И вот здесь сказать, что какой-то полет самый красивый, нельзя.

– Но это же, наверно, очень опасно. Как над водой, если нет земли, рассчитать, как приказать ветру вас потом вернуть на землю?

– Воды-то всего 12, 14, 8 километров, то есть при скорости 30 км/ч это занимает 30 минут. Но построить траекторию так, чтоб было интересно… Мы уже понимаем, что наши полеты над половодьем были интересны ученым-географам. Они нам сказали: «Лев Борисович, вы нам открыли красоту половодья». До наших полетов над половодьем никто половодье у нас в Рязани в полете не наблюдал. Я спрашивал: в Великих Луках есть половодье на Ловати? Говорят: «Ну нет». А у нас…

– Я такие фотографии не видел. Может быть, вы первый, кто нашёл красоту этого ракурса в полёте.

– Там какая ситуация? Чем больше плаваешь («летаешь» – это неправильно), тем больше происходит отсев заинтересованных фотографов. Очень сложно найти того фотографа, который бы влюбился в полеты. Очень сложно фотографировать планету Земля: надо поймать время года, время суток, чтоб все сложилось. Каждый год дарит уникальные фотографии, когда есть, самое главное, фотограф с самой лучшей техникой.

Есть те полеты, которые повторить невозможно. Есть полет под мостом в Большом Вердонском каньоне. Я пока не знаю второго человека, который сможет это вживую повторить. До меня это сделал Джеймс Бонд, агент 007, но там была компьютерная графика.

– Ну да. А вы это сделали вживую.

Династия пилотов

– Вы побывали везде и видели все. Есть ли какие-то отличия у соревнований в Великих Луках от других и какие?

– В моей книге есть большая статья, она эмоциональная, и там все правда. Мы, воздухоплаватели, ждали, какой город возьмет на себя тяжелое бремя проведения воздухоплавательного спорта. Это тяжело организовывать, надо работать в течение года, чтоб все совпало. Здесь, в Великих Луках, в 1996 году (правда, работа велась еще раньше) все совпало. Появились заинтересованные люди, которые сказали: «Да, мы здесь будем проводить соревнования». И мы приехали.

Мы с удовольствием едем на родину спортивного российского воздухоплавания и будем приезжать. И уже в нашей семье на Великолукской земле воспитаны пилоты трех поколений. Голубая мечта – чтоб появился пилот в четвертом воздухоплавательном поколении.

– Получается, это настоящая мавринская династия?

– Без тени ложной скромности я думаю, что даже у пилотов больших самолетов в семье пяти пилотов нет. Мы единственная семья в нашей стране, которая имеет пять пилотов-воздухоплавателей в трех поколениях. Ждем вот в четвертом поколении …

– Воздухоплавательный спорт достаточно дорогой и поэтому не очень доступный. Нет?

– У нас самый дорогой спорт – это футбол, когда зарплата футболиста, который пинает мячик, в месяц стоит чемпионата страны по воздухоплавательному спорту.

– Я понимаю, но имею в виду, что он дорогой для участника: приходится много вкладывать, искать спонсор. Поэтому им может заниматься все-таки ограниченное число людей. Или нет?

– Нет, здесь не так. Здесь все зависит от фанатизма и признания. Наш вид спорта тяжелый в организационном плане. Все хотят спать до девяти утра, днем немножко полетать – и все. Но мы-то летаем рано утром и поздно вечером. И это всех убивает. В стране появляются максимум один-два пилота, которым эта романтика утреннего и вечернего полета нравится, которые без ума от этого, которые могут насладиться красотой планеты Земля и передать эту красоту другим. Романтики не хватает людям, не денег. Мы хлеба недоедим, кое-что недопьем, но на полеты всегда деньги найдем.

– Лев Борисович, хочется сказать большое спасибо, что есть такие люди-энтузиасты, на которых без преувеличения, наверно, держатся такие редкие виды спорта. Будем надеяться, что пандемия отступит и все больше и больше красивейших шаров будет подниматься в небо.