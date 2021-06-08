Встреча на «Седьмом небе». Псковичи назвали оригинальные способы пережить летний зной

21:12, 08 июня 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели предложили массу способов, которые помогут охладиться в жаркую погоду. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. Играть в войнушку водяными пистолетами.

2. Посмотреть квитанции за ЖКХ. Пробивает холодный пот.

3. Холодный душ до работы, после и перед сном. Нам отключили горячую воду.

4. Звонок бывшей. У неё холодное сердце.

5. Окрошка внутривенно.

6. Навести порядок в погребе.

7. Сегодня приезжал Дед Мороз. С жарой проблему уладит.

8. Спать в холодильнике.

9. Для работников такси. Берёшь заказ на озеро, отвозишь клиента, купаешься.

10. Фонтан в парке. За исключением 2-го августа.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!