Встреча на «Седьмом небе». Псковичи назвали оригинальные способы пережить летний зной
Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.
Сегодня слушатели предложили массу способов, которые помогут охладиться в жаркую погоду. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
1. Играть в войнушку водяными пистолетами.
2. Посмотреть квитанции за ЖКХ. Пробивает холодный пот.
3. Холодный душ до работы, после и перед сном. Нам отключили горячую воду.
4. Звонок бывшей. У неё холодное сердце.
5. Окрошка внутривенно.
6. Навести порядок в погребе.
7. Сегодня приезжал Дед Мороз. С жарой проблему уладит.
8. Спать в холодильнике.
9. Для работников такси. Берёшь заказ на озеро, отвозишь клиента, купаешься.
10. Фонтан в парке. За исключением 2-го августа.
Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!
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