Вредно ли ребёнку загорать на солнце, рассказала псковский косметолог
Псковский косметолог-эстетист Наталья Овдеенко рассказала, вредно ли солнце и как правильно загорать детям, пишет «Комсомольская правда - Псков».
Косметолог отметила, что детям, особенно новорожденным, полезно солнце, так как их кожа нуждается в витамине D.
«Поглощая ультрафиолетовые лучи, она самостоятельно вырабатывает важный для организма витамин», - заметила Наталья Овдеенко.
При этом родителям нужно следить, чтобы ребёнок не получал прямых солнечных лучей. Полезен только рассеянный — в тени.
Для детей постарше можно применять такие же средства защиты, как и для взрослых. Однако их нанесение на детскую кожу должно быть более внимательным.
«До и после того, как ребёнок искупался, необходимо насухо вытереть его полотенцем и нанести крем, желательно отыскать именно влагоустойчивый» - добавила Наталья Овдеенко.
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