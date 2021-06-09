Вредно ли ребёнку загорать на солнце, рассказала псковский косметолог

15:48, 09 июня 2021, ПАИ

Псковский косметолог-эстетист Наталья Овдеенко рассказала, вредно ли солнце и как правильно загорать детям, пишет «Комсомольская правда - Псков».

Косметолог отметила, что детям, особенно новорожденным, полезно солнце, так как их кожа нуждается в витамине D.

«Поглощая ультрафиолетовые лучи, она самостоятельно вырабатывает важный для организма витамин», - заметила Наталья Овдеенко.

При этом родителям нужно следить, чтобы ребёнок не получал прямых солнечных лучей. Полезен только рассеянный — в тени.

Для детей постарше можно применять такие же средства защиты, как и для взрослых. Однако их нанесение на детскую кожу должно быть более внимательным.

«До и после того, как ребёнок искупался, необходимо насухо вытереть его полотенцем и нанести крем, желательно отыскать именно влагоустойчивый» - добавила Наталья Овдеенко.