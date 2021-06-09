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Политика

Штабы Навального признаны экстремистскими, и их деятельность запрещена

Мосгорсуд принял решение по ФБК. Фонды борьбы с коррупцией признаны экстремистскими. Фото Youtube


Сегодня, 9 июня, Московский городской суд по итогам почти 12-часового заседания вынес решение по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими и ликвидации двух организаций, подконтрольных осужденному блогеру Алексею Навальному, пишет Российская газета со ссылкой на решение суда.
Обе организации, к слову, ранее признаны иноагентами, но впредь не смогут функционировать даже в таком статусе. Речь идет о так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» и некоем Фонде защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ).

Согласно решению суда, указанные два фонда ликвидированы, а деятельность общественного движения, именовавшего себя «штабы Навального», запрещена.

 

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