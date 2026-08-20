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Политика

В Псковской области начались подомовые обходы избирателей в рамках проекта «ИнформУИК»

«ИнформУИК» стартовал в Псковской области. С 20 августа в регионе начались подомовые обходы в рамках проекта. Они продлятся до 10 сентября, сообщили ПАИ в региональной избирательной комиссии.

Более 1 700 информаторов – членов участковых избирательных комиссий встретятся с жителями региона, чтобы рассказать всё самое важное о предстоящих выборах.

Во время обхода можно будет узнать о ходе избирательной кампании, о сроках и порядке избирательных действий, о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, и зарегистрированных кандидатах, о своём избирательном участке, его адресе, режиме работы и контактном телефоне и о днях, времени, месте и доступных формах голосования – в том числе по месту нахождения, дистанционно и на дому.

У информаторов при себе будут фирменная сумка, нарукавная повязка и бейдж с удостоверяющей информацией. «Если к вам пришёл информатор «ИнформУИК» – не упустите возможность получить всю необходимую информацию о голосовании прямо у себя дома», – призвали в Избиркоме.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано уже 25 913 заявлений.

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