Почти две тысячи опасных для окружающей среды объектов нашли в России

09:10, 10 июня 2021, ПАИ

Более 1 900 объектов накопленного вреда окружающей среде обнаружили в российских регионах, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минприроды РФ.

Регионами с самым большим количеством опасных для окружающей среды объектов стали Ставропольский и Красноярский края. В них обнаружено около 260 и 170 свалок и заброшенных площадок соответственно.

В Минприроды также сообщили, что до 2024 года предусмотрено 191 природоохранное мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и 88 акций по устранению наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.