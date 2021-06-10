Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти две тысячи опасных для окружающей среды объектов нашли в России

Более 1 900 объектов накопленного вреда окружающей среде обнаружили в российских регионах, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минприроды РФ.

Регионами с самым большим количеством опасных для окружающей среды объектов стали Ставропольский и Красноярский края. В них обнаружено около 260 и 170 свалок и заброшенных площадок соответственно.

В Минприроды также сообщили, что до 2024 года предусмотрено 191 природоохранное мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и 88 акций по устранению наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

10 июня 2021

Стали известны имена участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках
10 июня 2021

Всемирный день модерна отмечается 10 июня
10 июня 2021

Вирусолог предсказал появление суперштамма COVID-19
10 июня 2021

Всемирный день мороженого отмечается 10 июня
10 июня 2021

Более 395 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
10 июня 2021

Вознесение Господне празднуют православные христиане
10 июня 2021

В «Хорошем дайджесте» сегодня: ссориться нельзя, цены на коммуналку вырастут и каковы последние обеды
10 июня 2021

48 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...