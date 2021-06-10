В России хотят запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные

09:20, 10 июня 2021, ПАИ

В некоторых регионах России предлагается ограничить работу крупных торговых сетей по ночам и в выходные. С такой инициативой глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину, пишет газета «Известия».

В тексте обращения отмечается, что сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла является одной из проблем отрасли в регионах.

В связи с этим в комитете Совфеда по экономической политике подготовили инициативу, которая должна помочь сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого и среднего предпринимательства и крупным бизнесом. Предложение об ограничении работы торговых сетей в выходной день или в режиме 24 часа сформировано в ответ на запрос регионов.

Так, предлагается запретить торговым сетям работать в выходной день или в режиме 24 часа, что должно открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и предоставить доступ местным производителям к каналам торговли.