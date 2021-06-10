Скончался один из старейших операторов ГТРК «Псков» Михаил Холод

10:58, 10 июня 2021, ПАИ

9 июня на 86-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из старейших телеоператоров ГТРК «Псков» Михаил Холод. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании.

Михаил Холод трудился в ГТРК «Псков» с 1961 года. Он был одним из первых, кто осваивал эту профессию на тогда ещё совсем молодом региональном телевидении, активно участвовал в его становлении.

Долгое время оператор возглавлял в телерадиокомпании «Псков» отделение Союза журналистов СССР и РФ, был награждён многочисленными благодарностями за добросовестный труд, почётными грамотами, имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ», значком «Отличник телевидения и радио», медалью «За заслуги перед Псковом».

Незадолго до смерти телерадиокомпания выдвинула Михаила Холода на присвоение звания почётного гражданина Пскова.

Информацию о похоронах объявят позже.