Скончался один из старейших операторов ГТРК «Псков» Михаил Холод
9 июня на 86-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из старейших телеоператоров ГТРК «Псков» Михаил Холод. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании.
Михаил Холод трудился в ГТРК «Псков» с 1961 года. Он был одним из первых, кто осваивал эту профессию на тогда ещё совсем молодом региональном телевидении, активно участвовал в его становлении.
Долгое время оператор возглавлял в телерадиокомпании «Псков» отделение Союза журналистов СССР и РФ, был награждён многочисленными благодарностями за добросовестный труд, почётными грамотами, имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ», значком «Отличник телевидения и радио», медалью «За заслуги перед Псковом».
Незадолго до смерти телерадиокомпания выдвинула Михаила Холода на присвоение звания почётного гражданина Пскова.
Информацию о похоронах объявят позже.
Как вы относитесь к электросамокатам?
Александр Котов: Для государства важно обеспечить достойный уровень и качество жизни пожилых граждан
Псковичей с семьями ждут на выставке «Александр Невский в изобразительном искусстве» в Печорах
Жаркая погода задержится в Псковской области