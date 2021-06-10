Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скончался один из старейших операторов ГТРК «Псков» Михаил Холод

9 июня на 86-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из старейших телеоператоров ГТРК «Псков» Михаил Холод. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании.

Михаил Холод трудился в ГТРК «Псков» с 1961 года. Он был одним из первых, кто осваивал эту профессию на тогда ещё совсем молодом региональном телевидении, активно участвовал в его становлении.

Долгое время оператор возглавлял в телерадиокомпании «Псков» отделение Союза журналистов СССР и РФ, был награждён многочисленными благодарностями за добросовестный труд, почётными грамотами, имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ», значком «Отличник телевидения и радио», медалью «За заслуги перед Псковом».

Незадолго до смерти телерадиокомпания выдвинула Михаила Холода на присвоение звания почётного гражданина Пскова.

Информацию о похоронах объявят позже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

10 июня 2021

Не проводить медицинские манипуляции 10 июня рекомендует астролог
10 июня 2021

Александр Котов: Для государства важно обеспечить достойный уровень и качество жизни пожилых граждан
10 июня 2021

Псковичей с семьями ждут на выставке «Александр Невский в изобразительном искусстве» в Печорах
10 июня 2021

Жаркая погода задержится в Псковской области

10 июня 2021

Вопросы доступности медпомощи обсудили депутаты с дновскими общественниками
10 июня 2021

Скончался один из старейших операторов ГТРК «Псков» Михаил Холод
10 июня 2021

Посмотреть на солнечное затмение смогут псковичи на парковке «Империала»
10 июня 2021

Стали известны имена участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...