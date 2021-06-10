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Общество

Пятёрку лучших шоколадных пломбиров назвали в Роскачестве

Роскачество исследовало 20 торговых марок шоколадного пломбира: 19 из них российского производства, одно мороженое изготовлено в Беларуси. 

В ведомстве уточнили, что шоколадный пломбир «Лента» соответствовал не только всем обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. После проведения оценки производства этот товар может претендовать на право маркировки российским Знаком качества.

В пятерку лидеров также вошел шоколадный пломбир марок «Азбука Вкуса», «Московское», «ГлавХолод» и «Русский холод».

Из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами. Это шоколадный пломбир марок «Вологодский пломбир», «Золотой резерв» и Spar. 

При этом мороженому «Вологодский пломбир» (но ванильному пломбиру) в мае 2021 года присвоен российский Знак качества

Чтобы выяснить наличие растительных жиров, эксперты провели анализ жирно-кислотного состава, посчитали долю молочного жира и исследовали продукцию на наличие фитостеринов. В шоколадном пломбире «Вологодский пломбир», «Золотой резерв» и Spar обнаружены большие отклонения в жирно-кислотном составе, например по содержанию линолевой, олеиновой, пальмитиновой кислот и др.

Если бы в мороженом присутствовало минимально допустимое количество какао или какао-компонентов, то жирно-кислотный состав изменился бы незначительно. Поэтому можно утверждать, что помимо какао в мороженом присутствует растительный жир, который пришел явно не из какао. Это говорит о попытке производителя замены молочного жира растительным.

Комплексная оценка жировой фазы также показала, что молочного жира у этих товаров оказалось намного меньше, чем 100%. У «Вологодского пломбира» — 26,5%, «Золотого резерва» — 27,1%, у Spar — 65,1%.

При исследовании пломбира на содержание растительных жиров учитывалось и наличие фитостеринов. Шоколадное мороженое — молочный составной продукт, в состав которого входят значительное количество растительных компонентов (стабилизатор, какао-порошок, эмульгаторы и т. д.), поэтому фитостеринов в составе должно быть не более 3%. В результате исследования у мороженого «Вологодский пломбир», «Золотой резерв» и Spar фитостеринов оказалось больше, что также позволяет сделать вывод о фальсификации пломбира растительными жирами.

Кроме этого, данные марки мороженого нельзя назвать пломбиром, так как содержание молочного жира в молочной части продукции составило меньше 12%, как того требует технический регламент (ТР ТС 033). В «Вологодском пломбире» молочного жира 3,18%, в «Золотом резерве» — 3,25%, в Spar — 7,81%.

Товар с признаками фальсификации не всегда является самым дешевым. Закупочная стоимость мороженого «Золотой резерв», Spar и «Вологодский пломбир» составила 26,44, 39,98 и 67,9 рублей соответственно (за 100 г).

Среди исследованных марок шоколадного пломбира Роскачество не обнаружило нарушений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов. Не выявили бактерий группы кишечной палочки, а также не нашли антибиотиков даже в следовых количествах.

При этом эксперты исследовали мороженое на наличие дрожжей и плесеней, которые не нормируются российским законодательством. Выяснилось, что в четырех пломбирах содержится незначительное количество дрожжей, в двух — плесени.

«Наличие дрожжей и плесеней в мороженом может быть обусловлено использованием сырья низкого качества, нарушением условий фасовки, плохой упаковкой и нарушением условий хранения, но основной вклад в наличие данной микрофлоры конечно вносит сырье и применяемые компоненты», — объяснила заведующая лабораторией технохимического контроля Федерального государственного автономного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности» (ФГАНУ «ВНИМИ») Елена Юрова.  

Наличие акриламида в продуктах питания впервые подтверждено в жаренных и печеных блюдах. Канцерогенное вещество образуется в основном в продуктах, которые проходят высокую термическую обработку.

Роскачество решило исследовать вафельные стаканчики шоколадного пломбира, ориентируясь на европейские требования (Commission regulation (EU) 2017/2158). Согласно им в вафлях акриламида должно быть не более 350 мкг/кг.

Выяснилось, что в вафельных стаканчиках двух торговых марок акриламида оказалось 606,5 и 642 мкг/кг соответственно. Слишком высокие концентрации этого вещества могут негативно отражаться на здоровье человека и оказывать канцерогенный эффект — как правило, на репродуктивные органы.

Большинство производителей мороженого все же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным. Вкус, запах и цвет исследованного шоколадного пломбира отвечает и требованиям законодательства, и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Также мороженое оказалось хорошо взбитым.

В основном у экспертов возникли претензии к консистенции, внешнему виду мороженого, качеству вафельного стаканчика (ломкая структура, влажность и т. д.), а также обнаружены несоответствия заявленной информации на упаковке действительности (по массе продукта, содержанию белков и углеводов).

Самым вкусным, по мнению экспертов, стал шоколадный пломбир «Коровка из Кореновки», «Глобус» и «Чистая линия». Их органолептическая оценка составила 9 баллов из 10 возможных.

Оценка проходила в несколько этапов. Вначале оценивалось мороженое в стаканчике, затем — само мороженое, в последнюю очередь оценивался сам стаканчик. Это связано с тем, что многие параметры, такие как, вкус, запах и внешний вид, сложно оценить, так как все замаскировано какао. Раздельная оценка позволила дифференцировать вкус и внешний вид мороженого.

 

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