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Общество

Всё на своих местах. Инструкция: как стать лучшим в сфере туризма

На этой неделе в нашем регионе дан старт региональному этапу Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере туризма - «Лучший по профессии в сфере туризма 2021». Работники турфирм будут выполнять различные задания, чтобы доказать своё умение правильно организовать отдых для всех желающих. Также мероприятие направлено на повышение качества обслуживания, престижности туристических профессий и продвижения их в широкие массы. В соревнованиях будут определены победители в четырех номинациях:

- Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения;

- Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму;

- Лучший экскурсовод;

- Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда.

Более подробную информацию можно узнать по этой ссылке. Сегодня же предлагаем узнать о сложностях и нюансах этого конкурса из уст победителей прошлогодних соревнований.

Начнём с Юлии Петровой, победителя в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда 2020», горничная – если говорить проще. 

Юлия Петрова

Год назад она сумела покорить судей своим профессионализмом и представляла нашу область на федеральном уровне. Но давайте по порядку.
Юлия в профессии с 2018 года. После окончания Технического колледжа в Великом Новгороде перебралась в Псков и нашла работу своей мечты.

«Мне нравится чистота! Чтоб все лежало на своих местах, создавая домашний уют. Например, приезжают гости в отель, а тут как дома, все по-домашнему, уютно и приятно провести время.
Из-за пандемии пришлось на некоторое время закрыть отель, и я осталась без работы. Но вскоре все вернулось в своё русло», - рассказала Юля.

В конкурсе есть теоретическая и практическая части. В теоретической части было 24 вопроса, на которые нужно было дать ответ за отведённое время. Практика проходила в отеле, где нужно было ответить на 2 вопроса, один из которых показать в практическом исполнении. Принимали этот экзамен трое судей.

«Для меня сложностей не было. На все вопросы я легко ответила. Даже не пришлось особо готовиться. Хватило собственного опыта и знаний. Такие соревнования помогают раскрыть себя и показать знания в своей профессии. Узнать что-то новое и получить новые знания и опыт. Лично для меня этот конкурс показал, что я отлично справляюсь со своей работой и делаю все по стандартам. Я не побоялась проверить свои силы и испытать себя».

После такой проверки на прочность Юля пошла дальше и решилась на более серьёзный шаг: она стала мамой. Сейчас она находится в декретном отпуске и следит за порядком в своих стенах.
О том, кому бы она рекомендовала стать участником конкурса, говорит следующее:

«Каждый человек сам вправе решать, участвовать ему или нет. Если есть желание себя прокачать – почему бы и нет. Могу лишь предостеречь, что просто не будет. Да, я выиграла региональный этап, но на федеральном, где нужно было представить видеовизитку «Каким я вижу будущее туристической отрасли в своём регионе», уже моего креатива не хватило», - рассказала собеседница.

Проверять и прокачивать себя нужно постоянно. Так диктуют современные тренды. Такие конкурсы, как «Лучший по профессии в индустрии туризма», - отличная площадка и точка роста для подобных преобразований. Да и призы согреют душу. Если хотите принять участие – сейчас самое время. Приём заявок открыт!

Прием заявок осуществляется до 25 июня на электронную почту комитета по туризму Псковской области info@gkt.pskov.ru, по почте на адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, или лично по адресу: ул. Конная, д. 2, каб. 412.

Если вы рабоотаете в сфере туризма - дерзайте! 

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