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Общество

В Пскове выберут лучшего в индустрии туризма

В Пскове стартует региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» 2021 года.

Его проводят с целью повышения качества обслуживания в сфере туризма, повышения престижности туристских профессий, привлечения квалифицированных специалистов, повышения востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда, а также пропаганды достижений и передового опыта в индустрии туризма.

Конкурс представляет собой соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий, а также экспертную оценку профессиональных компетенций участников.
В конкурсе могут принять участие работники организаций туристской индустрии, стаж которых составляет не менее трех лет по соответствующей профессии, и надлежащим образом исполняющие свои трудовые функции. Также могут принять участие ИП и самозанятые в сфере туризма.

Номинации конкурса:

«Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;

«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»)»;

«Лучший экскурсовод (гид) (подноминация: «Гид-переводчик»)»;

«Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Планируется начало приема заявок с 11 июня 2021 по 25 июня 2021 года включительно. Победители и призеры регионального этапа конкурса награждаются дипломами и призами от организатора регионального этапа конкурса. Победители выдвигаются для участия в федеральном этапе конкурса.

Напомним, что в прошлом году лучшими работниками в сфере туриндустрии в Псковской области признаны: Алина Иванова («Континент-тур»), Ксения Хренова («СевЗапИнвест»), Анастасия Михайлова («Салон путешествий «Дива»), Юлия Петрова («СевЗапИнвест»). Подробнее о них и о самом конкурсе мы будем рассказывать в ближайшее время. Не пропустите!

Для участия в региональном этапе конкурса заявители направляют заявки на адрес электронной почты info@gkt.pskov.ru или по почте с описью на адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23.
Справочная информация предоставляется по телефону 8(8112) 299-788 либо по e-mail: info@gkt.pskov.ru.

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