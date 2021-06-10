Олеся Ребеко: 18 запросов поступило от псковичей на строительство домов через сервис «Земля для стройки»

16:32, 10 июня 2021, ПАИ

С января 2020 года в Псковской области через сервис «Земля для стройки» жители подали уже 18 запросов для строительства частных домов. Об этом заявила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко в рамках круглого стола, посвященного вопросам индивидуального жилищного строительства, в медиацентре Псковского агентства информации 10 июня.

По словам Ребеко, в России около 100 тысяч гектаров земли, которую можно использовать под жилищное строительство, в Псковской области — 22 такие территории.

«Через 2 месяца человек получает зарегистрированный договор аренды или покупки. Быстрее сервиса сейчас нет. Когда заявитель на публично-кадастровой карте выбирает участок, тут же заявка контролируется двумя органами — комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области и сотрудниками Росреестра. Чтобы мы видели сопровождение по стадиям и срокам, чтобы не было затянуто все», - сказала Олеся Ребеко.