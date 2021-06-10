«Каникулы с Росгвардией» стартовали в Псковской области

17:13, 10 июня 2021, ПАИ

К всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» присоединились военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, росгвардейцы встретились с детьми, отдыхающими в летнем лагере при средней образовательной школе № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых.

Росгвардейцы продемонстрировали детям комплекс упражнений, которые позволяют поддерживать хорошую физическую форму и заряжают бодростью. Офицер ОМОН провёл мастер-класс по надеванию элементов экипировки и средств индивидуальной защиты, рассказал ребятам об истории и задачах Росгвардии.

«Подобные мероприятия очень важны, они пропагандируют здоровый образ жизни и мотивируют ребят на дальнейшие тренировки», – отметил офицер регионального управления Росгвардии.

Дети поблагодарили росгвардейцев за интересную встречу, а стражи правопорядка пожелали школьникам здоровья и веселых летних каникул, добавили в пресс-службе.