Вакцинацию и нацпроекты в Себежском районе обсудил Михаил Ведерников с Леонидом Курсенковым

17:43, 10 июня 2021, ПАИ

10 июня во время рабочего визита в Себежский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с главой муниципалитета Леонидом Курсенковым.

Глава района проинформировал о ходе вакцинации местного населения. Первым компонентом поступивших препаратов привито около 2,9 тысячи человек. Полностью процедуру вакцинирования прошло более 2 тысяч человек.

В Себежском районе работают два пункта вакцинации — в поликлинике муниципального центра и в отделении поселка Идрица. Вакцинироваться можно также во всех ФАПах. По выходным дням работает прививочный пункт на центральном рынке, сообщил Леонид Курсенков. Он также отметил, что вакцинация ведется как среди гражданского населения, так и в сфере структурных подразделений муниципалитета.

Планируется, что в ближайшее время в районе приступит к работе мобильный прививочный комплекс, который будет следовать за автолавками райпо и прививать не только население, но и дачников.

Михаил Ведерников поинтересовался, насколько широко ведется информационная кампания. Леонид Курсенков ответил, что население информируется повсеместно. Кроме того, многие личным примером показывают важность вакцинации, подчеркнул глава района и сообщил, что он и вся его семья привились.

Губернатор поинтересовался ходом работ по реализации региональных проектов, являющихся составной частью национальных проектов. Работа на объектах проекта «Формирование комфортной городской среды» направления «Жилье и городская среда» в районе завершена, сообщил Леонид Курсенков. Благоустроены две общественные территории: сквер Победы в поселке Сосновый Бор и площадь Знамени Победы в Идрице. Средства экономии пойдут на работы в рамках второго этапа благоустройства этого поселка.

В рамках нацпроекта «Образование» в районе ведутся работы по ремонту спортзала в Себежской основной общеобразовательной школе, готовятся к открытию «Точки роста» и Центры цифровой образовательной среды, а также места для дополнительного образования. Леонид Курсенков заверил, что все будет готово до начала учебного года.

Глава района проинформировал и о реализации гранта за лучший сельский клуб, который муниципалитет получил по нацпроекту «Культура». Средства направлены на развитие учреждения культуры. В ходе встречи стороны также обсудили продолжение работ по модернизации систем отопления в районных и сельских школах, а также вопросы дальнейшей эксплуатации Себежской муниципальной бани. Губернатор отметил, что обозначенные вопросы будут детально изучены и проработаны профильными специалистами.