Из-за мутаций лечение коронавируса усложнилось

07:57, 11 июня 2021, ПАИ

Врачам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, так как некоторые из них не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет ТАСС.

«[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии», - сказал Проценко.

Он отметил, что это может быть связано с тем, что вирус мутировал. «Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», - пояснил он.