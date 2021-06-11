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Общество

Из-за мутаций лечение коронавируса усложнилось

Врачам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, так как некоторые из них не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет ТАСС.

«[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии», - сказал Проценко.

Он отметил, что это может быть связано с тем, что вирус мутировал. «Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», - пояснил он.

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