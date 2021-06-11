Представители «Экопрома» раздали в Острове памятки о необходимости заключения договора юрлицам

15:20, 11 июня 2021, ПАИ

11 июня в Острове представители регионального оператора вручили памятки о необходимости заключения договора юридическим лицам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопром».

Обязанность заключения договора с региональным оператором по обращению с отходами лежит не только на собственниках помещений в многоквартирных домах и собственниках частных домовладений, но также на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их сбора, оплачивают услуги оператора по обращению с отходами.

Причин для незаключения договора очень много — это нехватка времени и возможности сделать паспорта на отходы, нет физической возможности доехать до Пскова и многие другие отговорки, которые представители регионального оператора слышат уже не в первый раз. Кто-то же просто несет весь свой мусор на общественные контейнерные площадки, игнорируя требования закона о заключении договора. Кто-то же говорит, что у него ничего не образуется и выбрасывать ему нечего, но сложенный в коробку мусор за углом говорит об обратном.

В случае бездействия в заключении договора, срок на заключение которого составляет 1 месяц, данные о предпринимателе или юридическом лице передаются в прокуратуру и комитет природных ресурсов и экологии. В ходе таких проверок организации будет выписан штраф в размере до 250 000 рублей юрлицам, до 50 000 для ип или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Во избежание негативных последствий, региональный оператор предлагает юридическим лицам, еще не заключившим договор на оказание услуг по обращению с ТКО, обратиться в любой из центров обслуживания клиентов.

Для заключения договора от имени юридического лица можно обратиться по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки) или по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru.

Также необходимые документы можно направлять «Почтой России» или приносить лично в центры обслуживания клиентов по адресам: ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, Псков, улица Льва Толстого, 3; ЦОК в Великих Луках: 182105, Великие Луки, проспект Ленина,

Или же связаться напрямую со специалистом по работе с клиентами: 8-981-350-09-72 306 (Алексеев Денис) alekseev.d@mehuborka.com.