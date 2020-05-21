Правильная зарядка MacBook Pro M1 продлит жизнь аккумулятору

15:50, 11 июня 2021, ПАИ

Электроника от компании Apple выделяется своим качеством и довольно высокой стоимостью. От конкурентных отличаются и технологии, а потому «яблочные» устройства требуют других подходов, нежели аналоги иных производителей. Чаще всего возникает вопрос, касающийся правильности зарядки MacBook Pro M1. Самым важным является срок эксплуатации аккумулятора, а также скорость его зарядки и время автономной работы. Давайте разберемся, как правильно заряжать макбук.

Первая зарядка

Новые модели гаджетов выпускаются на основе современных химических технологий, что существенно увеличивает срок работы аккумуляторов. Емкость устройства уменьшается до 80 % от начальной лишь после тысячи полных циклов подзарядки.

При корректной эксплуатации гаджета адаптивная зарядка позволяет увеличить срок работы устройства до 5 лет. Первую зарядку аккумулятора macbook лучше сделать при помощи оригинального зарядного устройства или сертифицированного адаптера другого производителя. Зарядить батарею нужно до полной зарядки и обязательно сделать обновление ПО до новой версии. Это также продлевает срок службы ноутбука, так как обновления зачастую содержат энергосберегающие технологии. Периодически «яблочная» компания предлагает ПО, которые помогут в оптимизации энергопотребления.

При первом включении специалисты рекомендуют:

• не отключать от источника питания до окончательного завершения настройки гаджета, так как для этого процесса требуется больше электроэнергии, чем обычные виды работ. Зарядка должна быть 100 %;

• при ежедневной эксплуатации устройства лучше 2-3 часа работать от батареи, а потом можно переходить на зарядку от сети;

• если ноутбук постоянно подключен к сети, то раз на месяц следует устройство полностью разряжать. Такой цикл может продлить срок службы аккумулятора.

Когда макбук полностью заряжен на 100 %, на нем можно работать до 50 % разрядки, а затем снова поставить заряжаться.

Энергосберегающие настройки

Аккумулятор MacBook Pro M1 в среднем рассчитан на 1 тысячу циклов. При этом первые 500 из них наблюдается максимальная производительность, а спустя время аккумулятор изнашивается и в результате снижается время работы от него.

Как правильно использовать аккумулятор ноутбука эппл, чтобы он проработал как можно дольше? Есть оптимальные настройки, позволяющие уменьшить энергопотребление и продлить срок службы устройства:

• уровень потребления энергии можно определить по параметрам на панели «экономия энергии». Если гаджет работает от батареи, то уменьшается яркость экрана и другие компоненты экономно используются. При изменении параметров для максимальной производительности батарея будет быстрее разряжаться;

• уменьшение яркости экрана до минимальных значений позволит увеличить время автономной работы;

• для сокращения расхода энергии можно отключить функцию беспроводной связи AirPort;

• выключение беспроводной связи Bluetooth дает возможность увеличивать время работы гаджета от батареи;

• отключение всех ненужных устройств и приложений, извлечение дисков CD и DVD, а также отключение подсветки клавиатуры может сократить потребление энергии.

Многих интересует, сколько заряжается макбук и нужно ли разряжать макбук перед зарядкой? Производитель заявляет, что зарядка может длиться на протяжении 17-18 часов. Это будет зависеть от режима работы гаджета. И нет необходимости разряжать его перед зарядкой, ведь литий-ионный тип аккумулятора работает по циклам. Расходовали один заряд, равный 100 % емкости батареи, - можно подзарядить снова.

Зарядка без зарядного устройства

Батарея современного MacBook может обеспечивать автономную работу весь день, однако ей потребуется регулярная подзарядка. Иногда под рукой нет зарядного устройства, и возникает вопрос – как зарядить макбук не от сети. Новые модели оснащены USB Type-C, которые можно использовать для зарядки от внешних аккумуляторов (зарядные банки). Теперь к положенным часам автономности легко добавить еще столько же.

Производитель настаивает на использовании адаптеров питания, которые по мощности будут соответствовать входящим в комплект. Но на практике многие пользуются источниками большей или меньшей мощности. Если подключить к гаджету несколько источников питания одновременно, то будет использоваться самый мощный, независимо от последовательности их подсоединения. Макбук, зарядка которого имеет меньшее количество Вт мощности, не будет долго работать. Зарядка с большим количеством Вт не навредит устройству (даже 100 Вт), но последствия под вопросом.

Зарядная банка может увеличить период автономной работы гаджета всего на 20-30 %, так как имеет маленькую мощность. Конечно, одной такой банки вряд ли хватит на полную зарядку, однако несколько штук не станут бесполезными в пути или далеко от дома. Для подзарядки подойдут даже бюджетные варианты. Лучшим решением на сегодня будет ZMI 10. Ее мощность 40-45 Вт, а это достаточно для полноценной подзарядки ноутбука. Благодаря новым технологиям, используемым в этой банке, ее зарядка происходит очень быстро (3-3,5 часа).

Зарядка без зарядки

Если под рукой нет зарядного устройства, то можно воспользоваться следующими способами зарядки:

• соединение контактов аккумулятора и нефирменных проводов. Способ опасный и может «убить» батарею, но для специалиста по электронике это станет выходом из ситуации;

• использование портативной внешней батареи BatteryBox с емкостью 50 Вт/ч. Это устройство поможет зарядить гаджет без зарядки и без доступа к сети. Способ безопасный, а времени потребуется до 9 часов.

Уделяя немного внимания процессу зарядки своего MacBook, можно существенно увеличить срок работы его аккумулятора и время его автономной работы. Следует выполнять рекомендации от Apple и применять фирменное зарядное устройство, а отсутствие его можно заменить специализированным устройством. Также важно, чтобы использование гаджета было в расширенном температурном диапазоне.