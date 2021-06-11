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Общество

Михаил Ведерников наградил грамотой коллектив Псковского онкодиспансера

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

11 июня губернатор Псковской области Михаил Ведернкиов наградил трудовой коллектив Псковского областного клинического онкологического диспансера грамотой. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный врач учреждения Александр Юров.

«Сегодня прошло мероприятие, посвященное 75-летию основания онкологической службы в Псковской области, - отметил Александр Юров. - В апреле 1946 года в Псковской области открылся первичный онкологический пункт».

В рамках празднования годовщины состоялось вручение грамот администрации региона, Псковского областного Собрания депутатов, а также регионального комитета по здравоохранению.

«Губернатор вручил трудовому коллективу онкодиспансера грамоту за ответственную работу», - добавил Юров.

15 апреля 1946 года определено «Для своевременного распознавания злокачественных заболеваний и оказания квалифицированной медицинской помощи населению организовать в г. Пскове городской онкологический пункт с 1 апреля 1946 года». С этого времени ведет свое летоисчисление онкологическая служба Псковской области. В январе 1949 года при Псковской областной больнице организовано диспансерное онкологическое отделение. В 1950 году там же выделяют стационар на 20 коек.

В 1952 году решением № 438 Исполкома Псковского областного совета депутатов трудящихся от 21 июня диспансерное онкологическое отделение при областной больнице реорганизовано в областной онкологический диспансер третьей категории.

Сегодня Псковский областной онкологический диспансер оказывает медицинскую помощь более 72 тысячам жителей Псковской области в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях дневного пребывания, диагностическом центре.

С учетом значительного кадрового дефицита в Псковской области за 2020 год в учреждение было привлечено на работу на полную ставку - 10 врачей, из них шесть врачей-онкологов остальные врачи-диагносты, что позволило практически нивелировать кадровый дефицит в онкодиспансере в Пскове и в филиале в Великих Луках, а также полностью устранить очередь на амбулаторный прием специалиста онколога. В 2021 году в учреждении планируется ввести новую операционную, которая позволит расширить перечень и количество лапароскопических вмешательств. 

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