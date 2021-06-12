Детский психолог стал первым гостем проекта псковского ЦУРа «100 вопросов эксперту»

17:19, 12 июня 2021, ПАИ

Центр управления регионом запустил образовательную площадку для псковичей «100 вопросов эксперту». Первым гостем стала детский психолог Софья Муравинец. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Видео уже появилось на странице управления в социальной сети «ВКонтакте» и призвано помочь родителям морально подготовить ребёнка к летнему лагерю.

«Хочет ли он в путешествие? Готов ли остаться в лагере один без вас? Был ли положительный опыт разлуки? Любит ли он общаться со сверстниками?» - перечисляет вопросы для беседы с ребёнком Софья Муравинец.

Первое видео открывает серию постов «Безопасное лето».

«В рамках проекта гости ЦУР Псковской области ответят на самые интересные и популярные вопросы, а также поделятся полезными советами», - говорится в сообщении.

