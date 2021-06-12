Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детский психолог стал первым гостем проекта псковского ЦУРа «100 вопросов эксперту»

Скриншот видео со страницы ЦУР Псковской области "ВКонтакте".

Центр управления регионом запустил образовательную площадку для псковичей «100 вопросов эксперту». Первым гостем стала детский психолог Софья Муравинец. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Видео уже появилось на странице управления в социальной сети «ВКонтакте» и призвано помочь родителям морально подготовить ребёнка к летнему лагерю.

«Хочет ли он в путешествие? Готов ли остаться в лагере один без вас? Был ли положительный опыт разлуки? Любит ли он общаться со сверстниками?» - перечисляет вопросы для беседы с ребёнком Софья Муравинец.

Первое видео открывает серию постов «Безопасное лето».

«В рамках проекта гости ЦУР Псковской области ответят на самые интересные и популярные вопросы, а также поделятся полезными советами», - говорится в сообщении.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Есть ли у вас любимый блогер?
Проголосовать >>>

12 июня 2021

Детский психолог стал первым гостем проекта псковского ЦУРа «100 вопросов эксперту»

12 июня 2021

Ещё 44 псковича заразились коронавирусом
12 июня 2021

13 проектов НКО из Псковской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов

12 июня 2021

Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём России
12 июня 2021

Кратковременный дождь и грозу ожидают сегодня в Пскове

12 июня 2021

Александр Козловский поздравил псковичей с Днём России
12 июня 2021

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём России
12 июня 2021

Про парк на Соколихе, странные кражи в Пскове и ответы Юлии Пересильд на вопросы подписчиков — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...