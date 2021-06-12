Единения духа и благополучия пожелал псковичам руководитель Облсовпрофа

18:23, 12 июня 2021, ПАИ

«День России — это один из самых молодых праздников, который начинался с принятия Декларации о государственном суверенитете России еще в 1990-м году. Это праздник любви и уважения к Родине, символ национального единства», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа и подчеркнули: «Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее не только нашего города, но и всей страны».

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от лица всей организации поздравил жителей области с Днём России, пожелал единения духа, личностного, духовного развития и благополучия.

«Пусть наша Россия обновляется, совершенствуется, процветает и улучшается вместе с нами. Желаю всем мира и добра, счастья и процветания. С праздником!”, – сказал Игорь Иванов.