Выдвижение кандидатов по всей России «Единая Россия» может начать с Пскова

10:09, 13 июня 2021, ПАИ

Проведение форума «Единой России» запланировано в Пскове на 25 июня. Мероприятие было анонсировано в очередном выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм». Однако, по последним данным, форум сдвинули на один день раньше - на 24 июня.

Ожидается, что на него в Псков приедет руководство партии, в частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. С этого форума может начаться выдвижение кандидатов на предстоящие выборы в законодательные собрания в регионах России.



Отметим, что предвыборный съезд «Единой России» планируется на 19 июня. Если, конечно, вчерашний указ московских властей о нерабочей следующей недели с рядом ограничений не внесёт возможных корректив. Ранее партия провела процедуру предварительного голосования. Победители праймериз станут кандидатами партии на предстоящих выборах в Госдуму и законодательные собрания регионов.