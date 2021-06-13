Концерт псковского симфонического оркестра под открытым небом пройдёт сегодня на Соколихе

13:22, 13 июня 2021, ПАИ

13 июня на горе Соколиха состоится второй концерт «На страже мира. Александр Невский – 800» губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Концерт посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского, сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Участие примет один из старейших любительских хоров России, хор Санкт-Петербургского государственного университета. Под руководством Эдуарда Кротмана коллектив выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга, сотрудничает с ведущими оркестрами и солистами, регулярно готовит российские премьеры в содружестве с Мариинским театром, Санкт-Петербургской филармонией. Кроме того, коллектив с большим успехом гастролировал в странах Европы.

Еще одним ярким участником концерта станет концертный хор «Перезвоны» Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Михаила Глинки. Участниками коллектива являются дети 4-9 классов хорового отделения школы. С 2014 года хор удостоен двенадцати премий гран-при всероссийских и международных конкурсов.

Украшением программы станет участие в концерте солистов Академии молодых певцов Мариинского театра, Григория Чернецова (баритон) и Анны-Марии Матис (меццо-сопрано).

В программе концерта «Триптих» (маленькая симфония) – одно из немногих сочинений Свиридова для симфонического оркестра. Первая часть построена на интонациях знаменного распева, третья воскрешает образы русской старины – один из символов музыки Свиридова. Самая загадочная часть – вторая, навевающая воспоминания о суровой красоте, нависших громадах храмов, о кровавых страницах русской истории.

Валерий Гаврилин говорил: «"Военные письма" – сочинение о любви, которая разрушена страшным бедствием – войной. Подобно злому лиху из русских сказок она приносит горе и слезы людям, отнимая у них самых дорогих и близких – отнимая любимых. Цель, которую я ставил перед собой, работая над «Военными письмами», выразить огромное восхищение перед моральным подвигом людей военного времени, давших нам жизнь и, несмотря на свои страдания и душевные раны, сохранивших для нас, потомков, все самое доброе и человечное».

Монументальная кантата «Александр Невский» была создана Прокофьевым в 1939 году на основе собственной музыки к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна. Художественный руководитель и главный дирижер проекта – Николай Хондзинский.

Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам в связи с эпидемиологической обстановкой. Начало концерта в 19:00. Вход осуществляется с 17:30.

Концерт пройдет при поддержке министерства культуры России и администрации Псковской области. Организатором проекта выступает «Псковконцерт» при участии Театрально-концертной дирекции.