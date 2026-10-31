Театр кукол анонсировал новогодний спектакль «Волшебный магазин игрушек»

13:31, 31 октября 2026, ПАИ

Псковский областной театр кукол готовит новогодний спектакль «Волшебный магазин игрушек». Об этом рассказала заведующая художественно-постановочной частью театра Мария Воробьёва в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, постановка расскажет, куда деваются игрушки, которые разлюбили, и как их вернуть. Мария Воробьёва рассказала, что спектакль будет ярким и весёлым, но при этом с трогательной нотой (про потерянного мишку), и отметила: «Считаю, что на каждом спектакле дети должны задумываться».