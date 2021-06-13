Пассажиры аэростата получили травмы в результате жесткой посадки в Великолукском районе

14:40, 13 июня 2021, ПАИ

Травмы получили двое пассажиров аэростата из-за жесткой посадки в Великолукском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

12 июня около 9 часов вечера 42-летний пилот аэростата в ходе полета произвел жесткую посадку в деревне Рыжково Великолукского района.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали два петербуржца, которые были пассажирами аэростата. Предположительно, у пассажиров выявлены переломы.

В настоящее время в Великих Луках проходит 26-й чемпионат России по воздухоплаванию. По нашей информации, пилот аэростата, совершившего жесткую посадку, в соревновании не участвовал.