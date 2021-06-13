Пассажиры аэростата получили травмы в результате жесткой посадки в Великолукском районе
Травмы получили двое пассажиров аэростата из-за жесткой посадки в Великолукском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
12 июня около 9 часов вечера 42-летний пилот аэростата в ходе полета произвел жесткую посадку в деревне Рыжково Великолукского района.
По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали два петербуржца, которые были пассажирами аэростата. Предположительно, у пассажиров выявлены переломы.
В настоящее время в Великих Луках проходит 26-й чемпионат России по воздухоплаванию. По нашей информации, пилот аэростата, совершившего жесткую посадку, в соревновании не участвовал.
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