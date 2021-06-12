Один из аэростатов в Великих Луках совершил жёсткую посадку

21:52, 12 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках аэростат совершил жёсткую посадку, сообщил организационный комитет 26-го чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.

Сегодня, 12 июня, в результате жёсткой посадки аэростата, не участвующего в спортивном зачёте, пострадали пассажиры.

Пилоту пришлось приземлится на сложной, рельефной местности. В настоящее время пилоту, команде и пассажирам ничего не угрожает. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Оргкомитет желает всем участникам Чемпионата здоровья и призывает к соблюдению всех правил безопасности.



Псковское агентство информации является информационным партнёром 26 чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.