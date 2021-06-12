Один из аэростатов в Великих Луках совершил жёсткую посадку
В Великих Луках аэростат совершил жёсткую посадку, сообщил организационный комитет 26-го чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.
Сегодня, 12 июня, в результате жёсткой посадки аэростата, не участвующего в спортивном зачёте, пострадали пассажиры.
Пилоту пришлось приземлится на сложной, рельефной местности. В настоящее время пилоту, команде и пассажирам ничего не угрожает. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Оргкомитет желает всем участникам Чемпионата здоровья и призывает к соблюдению всех правил безопасности.
Псковское агентство информации является информационным партнёром 26 чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках.
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