Велосипедист госпитализирован после столкновения с легковушкой в Псковском районе
Велосипедист госпитализирован после столкновения с легковым автомобилем в Псковском районе, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 13 июня у деревни Селище (поворот за Неелово) Псковского района. Велосипедист попал под колеса автомобиля.
По предварительной информации, около полуночи два велосипедиста двигались по автодороге Неелово-Селище и один из них попал под колеса легкового автомобиля.
В результате ДТП велосипедист получил различные переломы и был госпитализирован.
На месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи и специалисты аварийно-спасательной службы, которые помогли медикам в эвакуации пострадавшего.
Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
Есть ли у вас любимый блогер?
Публикуем видео с места возгорания складских помещений на улице Советской Армии в Пскове