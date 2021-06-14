Велосипедист госпитализирован после столкновения с легковушкой в Псковском районе

09:05, 14 июня 2021, ПАИ

Велосипедист госпитализирован после столкновения с легковым автомобилем в Псковском районе, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 13 июня у деревни Селище (поворот за Неелово) Псковского района. Велосипедист попал под колеса автомобиля.

По предварительной информации, около полуночи два велосипедиста двигались по автодороге Неелово-Селище и один из них попал под колеса легкового автомобиля.

В результате ДТП велосипедист получил различные переломы и был госпитализирован.

На месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи и специалисты аварийно-спасательной службы, которые помогли медикам в эвакуации пострадавшего.

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.