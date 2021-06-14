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Псковские спасатели рассказали, как вести себя на воде

Основной причиной возникновения несчастных случаев на водных объектах можно назвать отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простейших правил поведения на воде, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«На пляжах и в местах массового отдыха запрещается купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями. Заплывать за буйки, обозначающие отведенные для купания участки акватории водного объекта, подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим маломерным судам. А также прыгать в воду с причалов и сооружений, не приспособленных для этих целей», - сообщили спасатели.

Сотрудники МЧС также напоминают о недопустимости загрязнения и засорения водных объектов и прилегающих к ним территорий,  распития спиртных напитков, купания в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого нельзя играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать неприемлемые на водных объектах действия, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги.

Плавать на досках, бревнах и других, не приспособленных для этого средствах. Безопасность детей на водных объектах обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на водных объектах и соблюдении мер предосторожности.
 

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