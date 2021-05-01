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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске увеличилось до 21 человека

Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске возросло до 21, среди них есть ребенок, передает ТАСС со ссылкой на главного врача станции скорой помощи Ирину Большакову.

«Уже 21 пострадавший. У нас прибавились два мужчины средней степени тяжести, два мужчины тяжелой степени и один ребенок девяти лет средней степени тяжести. Пострадавшие обратились в ближайшую больницу, позднее медики перевели их в ожоговый центр», - сказала собеседница агентства.

По данным источника, госпитализированы 17 человек. Ранее сообщалось о том, что пострадали 16 человек, среди них двое пожарных, которые вели борьбу с огнем, оба госпитализированы. 

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