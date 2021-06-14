В Новосибирске взорвалась АЗС, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Октябрьском районе Новосибирска, передает ТАСС. По данным агентства, среди пострадавших — двое сотрудников МЧС, которые первыми прибыли на вызов. Площадь пожара в настоящее время составляет 800 квадратных метров. На АЗС взрываются емкости и баллоны с топливом. Номер сложности пожара повышен до третьего. Причина случившегося выясняется.
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