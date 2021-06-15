До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области
15 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Как сообщает Псковский гидрометцентр, температура днём составит от +21 до +26 градусов.
В Пскове во вторник ожидаются кратковременные дожди, днем температура воздуха от +22 до +24 градусов. В Великих Луках также ожидаются дожди. Температура воздуха днём от +24 до +26 градусов.
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