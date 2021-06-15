Всемирный день ветра отмечается 15 июня

08:19, 15 июня 2021, ПАИ

15 июня во всём мире отмечается День ветра. Инициатором создания праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра, пишет calend.ru.

Целью празднования Дня ветра является привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. Эксперты уверены, что развитие ветроэнергетики позволит решить ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. Работа в этом направлении может привести к сокращению сумм, которые каждый год вкладываются в энергетику.

15 июня во многих странах мира проводятся тысячи различных мероприятий, в рамках которых для населения устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами, проходят лекции и семинары на тему «Ветер — альтернативный источник энергии».

Впервые День ветра отметили в Европе в 2007 году. В 2009 году он приобрёл статус всемирного и к празднованию присоединились свыше 30 стран.